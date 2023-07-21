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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 22:46
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Samsun-Sinop kara yolu Çam Gölü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DAR 179 ve 57 FB 883 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki Nazlı B. (47), Elif B. (13), Atakan A. (48), Leyla A. (64) ve Yener D. (48) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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