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        Salıpazarı'nda portatif yüzme havuzu açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:18
        Salıpazarı'nda portatif yüzme havuzu açıldı

        SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde Salıpazarı ilçesinde portatif yüzme havuzu oluşturuldu.

        Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonu bahçesine yapılan portatif yüzme havuzu hizmete girdi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, burada yaptığı konuşmada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Salıpazarı Belediyesinin katkılarıyla oluşturulan yüzme havuzunun geçen yıl hizmete girmesinin planlandığını ama mevsim şartları nedeniyle bu yıla kaldığını söyledi.

        Yüzmenin en güzel sporlardan biri olduğunu vurgulayan Akgül, " O nedenle yüzmeyi herkese tavsiye ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Spor yapmak güzel, gençlerimizi de sporla buluşturalım. İlçemizde yüzme bilmeyen kalmasın. Buraya gelip herkes yüzme öğrensin." dedi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam da oluşturdukları yüzme havuzu ile ilçelerinde yüzme bilmeyen çocuk kalmamasını hedeflediklerini dile getirerek, "İlçemize gençlerimiz ve sporcularımıza her zaman destek veren, burada bu tesisin açılmasında da katkılarından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Halil Akgül'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Kenan Doğru'nun yaptığı dua sonrası havuzun açılış kurdelesini kesildi.

        İki yüzme antrenörü ve bir cankurtaranın görev yaptığı, 16 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde, 1 metre 40 santim derinliğindeki havuzda haftanın 6 günü yaklaşık 200 öğrenciye hizmet verilecek.

        Yüzme havuzunun açılışına AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP İlçe Başkanı İsa Bircan, İYİ Parti İlçe Başkanı Şakir Şahin ile vatandaşlar katıldı.

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