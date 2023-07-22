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        Bafra Ovası'nda erkenci karpuzun hasadına başlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:48
        Bafra Ovası'nda erkenci karpuzun hasadına başlandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da, Bafra Ovası'nda 12 bin 500 dekar alanda ekilen karpuzda erkenci ürün hasat ediliyor.

        Kızılırmak Nehri'nin suladığı Bafra Ovası'nda nisan ayının ortalarında ekilen karpuzda erkenci ürünün hasadına başlandı.

        Ovada genel hasadın ise ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 12 bin 500 dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını söyledi.

        Erkenci karpuzda hasadın başladığını belirten Aşçı, "Karpuz eken çiftçiler, fiyatlardan memnun. Karpuz, araziden dönüm başına satılıyor. Dönüm başına fiyat 25 ila 30 bin lira arasında. Havaların sıcak gitmesi, karpuzun tadını güzelleştiriyor." dedi.

        Karpuzun hasat başlamadan tarladan satıldığını dile getiren Aşçı, "İstanbul, Ankara ve Bursa'ya erkenci karpuzların sevkiyatı başladı. Geçtiğimiz yıllarda bazı çiftçilerimiz tam olgunlaşmamış karpuzu piyasaya sürdü. Bu yıl ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sebze Üreticileri Birliği olarak erken kesimin yapılmayacağını çiftçilerimize ilettik. Denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

        Karpuz üreticisi Samet Sürmeli de mayıs ayında ürünün ekimini yaptıklarını belirterek, "Şu anda bakımıyla uğraşıyoruz. Karpuzumuzun verimi çok yüksek. Verimle beraber bu sene yüksek fiyat verilmesini istiyoruz. Dönüm başına 25 ile 30 bin lira arasında satanlar, söz verenler olduğunu biliyorum. Çiftçilere hasatlarının bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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