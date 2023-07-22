Kapıkayafest'te "İkilem" ve "Ekin Uzunlar" sahne alacak

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa sporları ve Kültür Festivali'nde (Kapıkayafest) "İkilem" ve "Ekin Uzunlar" konser verecek.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Cumhuriyet" temasıyla 26-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek festivalin üçüncü gününde "İkilem", dördüncü gününde ise "Ekin Uzunlar" sahne alacak.

İkilem konseri 28 Temmuz Cuma, Ekin Uzunlar konseri ise 29 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Müzikseverler konserlere ücretsiz takip edebilecek.