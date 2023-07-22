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        Samsun'un Terme ilçesinde 11 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:26
        Samsun'un Terme ilçesinde 11 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde bu yıl çeltik rekoltesinin 11 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, Terme Çeltik Komisyonu Başkanlığınca bu yıl 400 çeltik üreticisinin müracaatıyla 15 bin dekar alanda üretim ruhsatı düzenlendiğini söyledi.

        Samsun'un, Edirne'nin ardından en fazla çeltik üretilen ikinci il konumunda bulunduğuna işaret eden Demir, "Samsun'da bulunan 16 çeltik fabrikasının 8'i Terme ilçemizde bulunmaktadır. Pirinç, hem içerdiği besin elementleri hem de beslenmemizde tuttuğu yer bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir." dedi.

        Haziran ayında ilçelerinde de etkili olan selden çeltik üreticilerinin kısmi olarak zarar gördüğünü dile getiren Demir, şöyle devam etti:

        "Çeltik alanlarımızda şu an itibarıyla üretimde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bu yıl yaklaşık 11 bin ton üretim bekliyoruz. Terme Ovası, Çarşamba ile önemli çeltik alanlarının bulunduğu yerleri ihtiva ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu derece katma değer teşkil eden ürünümüzün her aşamasında teknik personelimizle kontrol gerçekleştiriyor, üretimde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Hastalık ve zararlılarla mücadelede de yapılması gerekenler, olumsuz hava şartlarında veya su baskınları sonrasında ürünlerin daha verimli, kaliteli olması için saha çalışmalarımız oldu."

        Değişen iklim şartları dolayısıyla Terme çeltiğinin ekim periyodunda gecikme yaşandığını söyleyen Demir, "Üretim periyodunda kayma olmuş vaziyette. Ekim işlemi normalde haziran başlarında sona ererken, bu yıl aşırı yağışlardan dolayı 20-25 Haziran'a kadar uzadı. Verimli bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

        Üretici Ahmet Koç da çeltik ekiminden sonra selden zarar gördüklerini belirterek, "Bulunduğumuz yerde 70-80 santimetre yüksekliğinde sel suyu mevcuttu. Bu seneki rekoltemiz, sele rağmen yine de iyi durumda. Bu yıl çeltik hasadımızı yüksek elde etmeyi diliyoruz." ifadesini kullandı.

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