Samsun'da bir genç arkadaşının elindeki tüfeğin kazaen ateş almasıyla yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir genç, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarpın Mahallesi'nde hayvan otlatmak için araziye giden Yahya Y. (20), arkadaşı E.G'nin (17) elinde bulunan pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Yahya Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan Yahya Y, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili E.G'yi gözaltına aldı.