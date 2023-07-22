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        Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:44
        Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı.

        Yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerin artması, buna bağlı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişmesi ve piknik gibi etkinliklen yasaklandı.

        Bafra Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Altınkaya Barajı, Derbent Barajı ve mesire alanlarda "piknik ile ateş yakmak yasak" yazılı tabelalar koyarak denetim yapılacağını duyurdu.

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