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        Samsun'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 20:37
        Samsun'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Emrah A. (38) yönetimindeki 57 AK 859 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Ayben D. (34), 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldıkları Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Öte yandan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 16 bin 816 lira idari para cezası kesildi, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

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