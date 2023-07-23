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        Samsun'da ehliyetle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:51
        Samsun'da ehliyetle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 924 bin 168 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'na sürücü belgesiyle girmek isteyen aday sınava kabul edilmedi.

        Sınava girmek için kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ilçesinden Canik ilçesindeki Karşıyaka Anadolu Lisesine gelen Rabia Nur Beldek, kimliği yanında olmadığı ve sürücü belgesini sunduğu gerekçesiyle kontrol görevlilerince bina içerisine alınmadı.

        Sınava giriş şartlarını okumadığını, birçok yerde ehliyetin kimlik belgesi yerinde kullanılabildiği için sınavda da geçerli olacağını düşündüğünü dile getiren Beldek "Kimliğim kaybolduğu için ehliyet belgesi ile girebileceğimi düşündüm. Sınav giriş belgesinde yazılı kuralları okumamıştım. Benim ihmalim sebebiyle sınava giremedim. Seneye daha çok çalışacağım. Benzer sınavlara girecek tüm adaylara giriş belgesinde yazılı olan kuralları okumalarını öneriyorum" diye konuştu.

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