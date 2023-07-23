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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:58
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kanalda boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

        Aktekke Mahallesi Doğan Kaya yolu üzerinde piknik yapan ailenin çocukları Bilal Esat Durmuş (13), su kanalına düştü. Baba Hasan Durmuş (41) da oğlunu kurtarmak için kanala atladı.

        Akıntıya kapılan baba ve oğlunun kurtarılması için yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Bilal Esat Durmuş, bölgede hayvan otlatan Muhammed Demir tarafından sudan çıkarıldı.

        Baba Hasan Durmuş ise yaklaşık yarım saat sonra Bafra Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı.

        Baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Esat Durmuş, buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, baba ise yoğun bakıma alındı.

        Çocuğu kurtaran Muhammed Demir, hayvan otlatmak için bölgede olduğunu ve çığlıkları duyunca kanalın yanına gittiğini belirterek, "Aşağıya indiğimde kalabalık gördüm. Çocuk suya düşmüş, babası da peşinden çocuğunu kurtarmak için atlamış. Biz de kanalın başına gittik, baktık çocuk daha gelmemiş, kanalın yanından yavaş yavaş giderken baktım çocuk suyun içinde yüzüyor. Ben de görür görmez atladım çocuğu çıkardım. Yetkililer hemen çocuğu hastaneye götürdü." dedi.

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