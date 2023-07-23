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        Samsun'da bisikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:29
        Samsun'da bisikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 16 yaşındaki bisikletli gence çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bisiklet süren Egehan Ayvaz'a bir otomobil çarparak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ayvaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza yerinden kaçan sürücünün aracı Yalı Mahallesi'nde arazide terk edilmiş olarak bulundu.

        Sürücü T.T. (26) ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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