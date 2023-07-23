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        Samsun'da köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 23:23
        Samsun'da köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Oğuzhan A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisindeki köprünün korkuluklarına çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Efecan Ö. ve Fatihcan S. yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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