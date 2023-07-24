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        Samsun Valisi Dağlı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:34
        Samsun Valisi Dağlı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dağlı mesajında, basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basının, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu vurguladı.

        Gerek ülkede gerekse Samsun'da her alanda hedeflenen başarıya ulaşılmasında ve bu başarının halka her alanda olumlu yönde yansımasına basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve özverili çalışmaların büyük katkı sağladığını ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

        "Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız; her şart altında sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatma noktasında üstlendiği misyonu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, tüm koşullarda büyük bir fedakarlık ve azimle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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