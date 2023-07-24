Samsun'da oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede yaşamını yitirdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düşen oğlunu kurtarmak isterken oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aktekke Mahallesi Doğan Kaya yolu kenarında dün su kanalına düşen 13 yaşındaki oğlu Bilal Esat Durmuş'u kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hasan Durmuş (41), tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bölgede hayvanlarını otlatan bir kişi tarafından sudan çıkarılan Bilal Esat Durmuş'un tedavisi ise durumu ağır olduğu için sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Dün piknik yapan ailenin çocuğu Bilal Esat Durmuş su kanalına düşmüş, baba Hasan Durmuş da oğlunu kurtarmak için kanala atlamıştı. Akıntıya kapılan baba ve oğlunun kurtarılması için yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edilmiş, Bilal Esat Durmuş bölgede hayvan otlatan Muhammed Demir tarafından, baba Hasan Durmuş ise yaklaşık yarım saat sonra Bafra Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılmıştı.

Baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Bilal Esat Durmuş OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.