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        Alaçam Bocce Takımı Zonguldak'tan dereceyle döndü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:50
        Alaçam Bocce Takımı Zonguldak'tan dereceyle döndü

        SAMSUN (AA) - Alaçam Bocce Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakalarında bölge ikincisi oldu.

        Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu keskin Karaaslan, Alaçam Bocce Takımı'nın Samsun'un temsilen Zonguldak'ta 20-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında müsabakalara katıldığını belirtti.

        Karaaslan, "Takımımız 13 kız takımı arasında bölge ikincisi olmuştur. Ağustos ayında Samsun'da ev sahipliğinde bocce yarı final müsabakalarına yükselen takımımızı ve antrenörümüz Sevgi Doğan'ı başarısından dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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