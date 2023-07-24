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        Samsun'da cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:22
        Samsun'da cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde cenaze aracının çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, A.L. idaresindeki 55 ATK 13 plakalı cenaze aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sözen'e çarptı.

        Kazada, sürücü ile yaya Sözen yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Sözen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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