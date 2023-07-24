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        AK Parti'li Yılmaz, vefat eden belediye başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:01
        AK Parti'li Yılmaz, vefat eden belediye başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

        SAMSUN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, vefat eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in eşini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

        Yılmaz, bir süredir kanserle mücadele eden dün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Özel'in eşi doktor Gürkan Özel'e taziye ziyaretinde bulundu.

        Yılmaz, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Gürkan Özel ile görüştürdü.

        Ziyarete AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

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