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        Samsun'da 13 ilden yetkililer "metamfetamin ile mücadele" için toplandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:06
        Samsun'da 13 ilden yetkililer "metamfetamin ile mücadele" için toplandı

        SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğinin ev sahipliğinde, 13 ilin katılımıyla "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Zülkif Dağlı, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençleri bu tür tehditler karşısında korumak için tüm imkanları kullanarak özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Uyuşturucu tacirlerinin, son dönemlerde gençleri özellikle kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan metamfetamin ile de zehirlemeye çalıştıklarını belirten Dağlı, "Metamfetaminin merkezi sinir sisteminde büyük hasarlara yol açan bir madde olduğunu biliyoruz. Kolluk birimlerimiz özellikle son yıllarda konuya ilişkin operasyonel faaliyetlerini kararlılık ve başarıyla sürdürmektedir." dedi.

        "Kökünü Kurutma Operasyonu" başta olmak üzere sokak satıcılarının engellenmesine yönelik operasyonlar ve etkin mücadele sonucunda olay ve yakalama sayılarında büyük bir başarı elde edildiğini vurgulayan Dağlı, "Bağımlılığı, asayiş sorunu olmasının yanında bir sağlık sorunu olarak da görüyoruz. Tüm uyuşturucu maddeler beden ve ruh sağlığını bozmakla beraber ölümlere de sebep oluyor. Bu nedenle tek bir evladımızın dahi uyuşturucu batağına düşmesini asla kabul edemeyiz." diye konuştu.

        Uyuşturucu maddelerin, yol açtıkları adli, sosyal ve hukuki sorunlarla toplumsal yapıya da zarar verdiğini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla, bağımlılığı henüz başlamadan önlemenin, bağımlılık gerçekleştikten sonra oluşan zararı telafi etmekten daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve ilgili tüm paydaşlarımızın konu hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik birçok eğitim faaliyetini de aralıksız sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı bu tür tehditler karşısında korumak için tüm imkanları kullanarak özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantının sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın problemi olan bu önemli sorunla mücadele ve gelecek nesillerimizin korunması konusunda hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        Basına kapalı devam eden toplantıya Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile Samsun, Amasya, Bartın, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop, Trabzon, Tokat, Ordu, Karabük, Zonguldak, Bayburt ve Giresun'dan vali yardımcıları, emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il sağlık müdürleri katıldı.

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