Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dededağı Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertlerinden Dursun K, (39) Mustafa K, (45) ve Hasan K. (19) arasında sözlü tartışma yaşanmış, sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı kavga sonrası kaçtığı belirlenen şüpheliler Ramazan K. ve Abdulkadir K'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yaralılardan Dursun K. ilçedeki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, diğer yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.