Samsun'da sağlık çalışanları doktora silah çekilmesini kınadı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde sağlık çalışanları, Bafra Devlet Hastanesi'nde hasta yakınının doktora saldırısını kınadı.

Bir hasta yakınının tartıştığı beyin cerrahı Ömer Özkan'a silah çekmesine tepki gösteren sağlık çalışanları, Bafra Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır, burada yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin sağlık sistemi üzerindeki en karanlık perde olduğunu ifade etti.

Çadır, "Bu perde tüm çalışanlarımızın çalışma heyecanını kırmakta, sizleri iyileştirme çabalarımızı köreltmekte ve bizleri ruhsal olarak eriyip bitirmektedir." dedi.

Meslektaşları Özkan'a yapılan saldırının üzüntüsü ve öfkesi içinde olduklarını dile getiren Çadır, şöyle devam etti:

"Çok şükür ki saldırı meslektaşımıza, çalışma arkadaşlarımıza zarar vermeden bertaraf edilmiştir. Fakat şimdi buna sevinip şükür mü etmeliyiz bilemedik. Bizler doktorlar, sağlık çalışanları insanın canını kurtarmak için çabalayanlar ölüme, öldürülmeye bir adım kadar mesafede öldürülme riskiyle yaşayıp, öldürülmediğimizde de şükür mü etmeliyiz? Hak etmiyoruz. Bu hastane öldürme değil yaşatmak için çabalama yeridir ve biz bunu yapıyoruz. Birçok hastanede olduğu gibi bizim hastanemizin girişine de kurulan x-ray cihazları ne işe yaramaktadır? Bir meslektaşımız öldürüldüğü zaman kurulma kararı alınan bu cihazların işler hale getirilmesi için bir arkadaşımızın daha mı ölmesi gerekmektedir?"

Samsun Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Çadır, saldırıyı kınamak için bugün iş bırakma eylemi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak da saldırıyı kınadıklarını vurguladı.

Hasta yakını S.U'nun silah çektiği doktor Ömer Özkan ise şunları dile getirdi:

"Kızını ameliyat etmiştim, kızının ağır bir durumu bulunmuyor, izolasyon amacıyla kızını tutuyorduk. Hastamın babasını hiç görmedim. Kızının sıkıntılı bir durumunun olmadığını konuşuyordum. Bir anda, 'Seni öldüreceğim' diyerek üstüme yürüdü. Ben kendisine söylenince silahına davrandı. Mermiyi ağzına vererek bana doğrulttu. Ben hasta yakınını sakinleştirmeye uğraşıyorum. O sırada hastane çalışılanları araya girdi, silahı almaya çalışırken silah ateş alarak tavana isabet etti. O sırada yetkililer gelerek şahsı etkisiz hale getirdi."

Hasta yakınından şikayetçi olduğunu belirten Özkan, "Polis olduğu, malulen emekliliğe ayrıldığı, psikolojik sorunlarının olduğu söylenen bir şahıs. Bu tür bir şahsın halen silah taşıması, hastane gibi bir kuruma belinde silahla girmesini anlamış değilim." ifadelerini kullandı.