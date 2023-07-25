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        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:20
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Dededağı Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertlerinden Dursun K. (39), Mustafa K. (45) ve Hasan K. (19) arasında dün sözlü tartışma yaşanmış, sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı kavga sonrası kaçtığı belirlenen şüpheliler Ramazan K. ve Abdulkadir K. ile Ayhan L'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Ramazan K. ve Abdulkadir K. tutuklandı, Ayhan L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yaralılardan Dursun K. ilçedeki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, diğer yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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