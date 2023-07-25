GÜNCELLEME - Samsun'da düğün konvoyuna silahlı saldırıda bulunan 2 kardeş tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düğün konvoyuna silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin yaralanmasına neden olan 2 kardeş tutuklandı.

İddiaya göre, E.Ş. (27) ile kardeşi U.Ş. (24), 22 Temmuz'da Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki akrabalarının düğününe gitti. Burada alkol almak istedikleri için akrabalarıyla tartışan kardeşler darbedildi.

Bunun üzerine İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne giderek bekleyen kardeşler, düğün konvoyunun geçişi sırasında tabanca ve av tüfeğiyle araçlara rastgele ateş etti.

Konvoydaki bir araçta bulunan N.Y. (60) ile G.Y. (50), isabet eden saçmalar sonucu hafif yaralandı.

Kaçan şüpheliler üç gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.