Havza'da danelik mısır kurutma tesisi kurulum çalışmaları devam ediyor

SAMSUN (AA) - Havza'da Danelik Mısır Kurutma Tesisi'nin mısır hasat sezonu öncesi hizmete gireceği bildirildi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Çayırözü Mahallesi'ndeki Amasya Şeker Fabrikası Pancar Kantarı yanında kurulum çalışmaları devam eden tesiste incelemelerde bulundu.

Genç, DOKAP destekli, 1 milyon 500 bin lira değerindeki tesisin kurulumunda son aşamaya gelindiğini belirterek, "Odamız ve DOKAP arasında imzalanan Danelik Mısır Kurutma Tesisi Kurulması Projesi kapsamında makine alım ihalesi gerçekleştirilerek makine alımını tamamlandık. Allah’ın izni ile tesisin inşaat aşamasını tamamladık. Tesisimizin makine ekipman kurulumunun tamamlanması ile mısır hasat sezonu öncesi tesisimizi işler vaziyete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Mısırın ülke ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Mısırın depolanması için uygun nem oranına sahip olması gerekiyor. Bölgemizde danelik mısır hasat sonrası yaklaşık yüzde 25 oranında rutubete sahip oluyor. Mısırın depolanması için ürünün yüzde 15-16 rutubet oranında olması gerekiyor. Kuracağımız kurutuma tesisi ile danelik mısırın depolanmasını sağlayacağız. Mısır gıda ve yem sanayinde kullanılan bir ürün ve ülkemizde rekoltesi düşük. Hayata geçirdiğimiz proje ile hem bu oranı yükseltmek hem de bölge ve ülke ekonomimize katkı sunmayı hedefledik. İnşallah bundan sonraki hedefimiz mısır flake tesisi kurmak. Projemizin hayata geçirilmesinde yoğun emeği olan başta Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çayır ve Mera Şube Müdürü Namık Akgül, DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölge çiftçimize olan hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz."