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        Uluslararası 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun'da yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:56
        Uluslararası 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun'da yapıldı

        SAMSUN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunun Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlediği Uluslararası 100. Yıl Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun'da yapıldı.

        Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'ndaki tanıtımda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan attığı Milli Mücadele neticesinde kurulan Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nu önemini ifade den Dağlı, "Cumhuriyetin 100. yılını şanına ve ruhuna uygun bir şekilde idrak ederken, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güçlü bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyoruz. Tüm kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken, tarihimizden alacağımız derslerin ve tecrübelerin geleceği inşa etme noktasında bizim için büyük bir hazine olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

        İlk adım şehri Samsun'un ve Havza'nın düzenlenen bisiklet turunda önemli bir etap olacağına işaret eden Dağlı, şunları söyledi:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi'nden Cumhuriyet'e giden güzergahta pedal çeviren sporcularımız, Samsun'umuzun tarihi ve eşsiz doğal güzelliklerinin tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır. Bisiklet turunun uluslararası kategoride yer alması, Deaflypics ve Teknofest gibi pek çok uluslararası organizasyonla adından söz ettiren Samsun'umuzun uluslararası anlamda tanınırlığını daha da artıracaktır."

        Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön ise Uluslararası 100. Yıl Bisiklet Yol Yarışı'nda Samsun'da iki etabın olduğunu, Havza ve Samsun etaplarında sporcuların kentin doğal güzelliklerine şahitlik edeceklerini ve Samsun'u dünyaya tanıtmaya çalışacaklarını aktardı.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TBF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve protokol üyeleri katıldı.

        - 1 Ağustos'ta başlayacak

        100. Yıl Bisiklet Yol Yarışı, 1-5 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. 16 takımdan oluşan 100 bisikletçi, 5 etapta Cumhuriyet yolunda Sivas'tan Ankara'ya 784 kilometre pedal çevirecek. Yol yarışına Türkiye, Özbekistan, Irak, Mısır, Bulgaristan ve Kazakistan'dan sporcular katılacak.

        Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos Salı günü başlayacak tur, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 5 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

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