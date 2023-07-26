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        Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, İsrailli Nimrod Levi'yi kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:18
        Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, İsrailli Nimrod Levi'yi kadrosuna kattı

        SAMSUN (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, İsrailli milli basketbolcu Nimrod Levi’yi transfer etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, en son İsrail Süper Ligi takımlarından Hapoel Galil Elion'da forma giyen 2,08 boyundaki 1995 doğumlu İsrailli milli oyuncu Nimrod Levi ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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