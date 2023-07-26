Kırkpınar'da Deste-3 kategorisi şampiyonu, Asarcık'ta
SAMSUN (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste-3 kategorisinde şampiyon olan Murat Gonca, memleketi Samsun'un Asarcık ilçesinde ziyarette bulundu.
Gonca, Asarcık Belediye Başkan Vekili Şenel Kığılcım'ı makamında ziyaret etti.
Başarılı sporcuya plaket taktim eden Kığılcım, Gonca'yı 2 çeyrek altın ile ödüllendirdi.
Gonca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, başpehlivan olarak altın kemeri Asarcık ilçesine getirmeyi hedeflediğini kaydetti.