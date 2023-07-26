Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırkpınar'da Deste-3 kategorisi şampiyonu, Asarcık'ta

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:44
        Kırkpınar'da Deste-3 kategorisi şampiyonu, Asarcık'ta

        SAMSUN (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste-3 kategorisinde şampiyon olan Murat Gonca, memleketi Samsun'un Asarcık ilçesinde ziyarette bulundu.

        Gonca, Asarcık Belediye Başkan Vekili Şenel Kığılcım'ı makamında ziyaret etti.

        Başarılı sporcuya plaket taktim eden Kığılcım, Gonca'yı 2 çeyrek altın ile ödüllendirdi.

        Gonca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, başpehlivan olarak altın kemeri Asarcık ilçesine getirmeyi hedeflediğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor

        Benzer Haberler

        TBF Asbaşkanı Akyön: Bisiklet kazalarını Meclis'e taşıyacağız
        TBF Asbaşkanı Akyön: Bisiklet kazalarını Meclis'e taşıyacağız
        Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, İsrailli Nimrod Levi'yi kadrosuna kattı
        Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, İsrailli Nimrod Levi'yi kadrosuna kattı
        Samsun'da 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Uluslararası 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun'da yapıldı
        Uluslararası 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun'da yapıldı
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Taylan Antalyalı, hocasıyla 13 yıl sonra Samsunspor´da buluştu
        Taylan Antalyalı, hocasıyla 13 yıl sonra Samsunspor´da buluştu