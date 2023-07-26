Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali başladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı.

Bafra Belediyesi tarafından, Kapıkaya ve Asarkale mahallelerinde düzenlenen festivale katılanlar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

İlçenin belediye başkanı Hamit Kılıç, festival alanına geçerek incelemelerde bulundu ve gelen sporcu ile katılımcılarla ilgilendi.

Bafra'da 26-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalin ilk gününde kayıt ve kamp yerleşim işlemleri yapıldı.

Belediye Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamada, festivalin Bafra'nın kültürel, sosyal ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasında önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Aylardır büyük bir özveri ve azimle çalışmaları sürdürdükleri ana geldiklerini belirten Kılıç, "Burada vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren bu festivalimizin daim olmasını diliyor, bütün misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum." dedi.