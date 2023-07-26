Ayran kutusundaki parmak izinden yakalanan yaralama sanığının yargılanmasına devam edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan ve içtiği ayran kutusundaki parmak izinden yakalanan sanık ile azmettirici olduğu öne sürülen şüphelinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık S.C.K. ile olayı azmettirdiği öne sürülen E.S'nin yargılanma dosyalarının 1. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmesine karar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.C.K. ile E.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler S.H. ve A.Y. ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

S.C.K, savunmasında, müştekileri öldürme kastının olmadığını belirterek beraatını talep etti.

E.S. ise S.C.K'yi tanımadığını ve silahla yaralanan S.H. ile de herhangi bir husumetinin bulunmadığını öne sürdü.

Azmettirme konusunun doğru olmadığını iddia eden E.S, "S.C.K'yi, E.İ. ile F.K'nin azmettirdiğini düşünüyorum. Olay esnasında berberde tıraş oluyordum. Akşam saatlerinde S.C.K. benim yanıma geldi. Bana E.İ. ve F.K'nin azmettirdiğini söyledi. Neticesinde ilk başta yanlış bir kişiyi sonrasında müşteki S.H'yi vurduğunu söyledi. Ben elindeki silahı alarak E.İ'nin evine gittim. E.İ'nin evinde F.K. de vardı. İkisine de 'niye böyle bir şey yapıyorsunuz' diye kızdım. E.İ. silahlı alarak evden ayrıldı. F.K. de bana 'sen bu işe karışma' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 19 Aralık'ta kahvehane sahibi S.H. ile A.Y'nin silahla yaralanmasıyla ilgili şüphelinin bulunması için yürüttüğü çalışmada, S.C.K'nin pide salonunda içtiği ayranın kutusunu incelemiş, parmak izinden zanlının S.C.K. olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan S.C.K. ile E.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.