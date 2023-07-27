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        Kapıkayafest'in kamp ateşi yakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 00:09
        Kapıkayafest'in kamp ateşi yakıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 5'incisi yapılacak Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin kamp ateşi yakıldı.

        Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalde tüm hazırlıklar tamamlandı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu yıl festivalin ilk kamp ateşini yakarak alana gelen vatandaşları tek tek dolaştı.

        Kılıç, kamp ateşini yaktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kapıkayafest’in kamp ateşini yaktık, festivalimiz Türkiye’nin önemli festivallerinden bir tanesi, festivalde yamaç paraşütünün yanı sıra birçok etkinlik yapılmakta, su sporları, dağ yürüyüşleri, bisiklet yarışları gibi, bu sene yelken yarışları da olacak. Karavancılarımız için park yaptık, 50’nin üzerinde karavancılarımız geldi." dedi.

        Dört gün sürecek festivale ciddi bir katılım olduğunu belirten Hamit Kılıç, "Yarın sabah resmi açılışımız olacak, Türkiye’nin birçok noktasından paraşütçülerimiz gelecek, yarın ve sonraki günlerde gökyüzünde şölen olacak. Buradaki amacımız Bafra’nın tarihi kültürünü, sosyal yönlerini ortaya çıkartmak. Bulunduğumuz bölgeler, Asar ve Kapıkaya bölgeleri 5 bin yıllık tarihe sahip. Bu uygarlığı tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Gençler ve çadır kuran davetliler festival ateşinin başında öz çekim yaparak sohbet etti.

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