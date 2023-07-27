Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Terme Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:30
        Terme Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

        SAMSUN (AA) - Terme ilçesine bağlı Elmaköy ile Bazlamaç mahallelerinde belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Yol yapım projeleri kapsamında Bazlamaç Mahallesi Şehit Polis Yavuz Orta Caddesi'ne yapılacak parke yol öncesi reglaj ve bordür çalışmalarının başlandığı aktarılan açıklamada, Elmaköy Mahallesi'ndeki B tipi sathi kaplama yol çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı.

        Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Bazlamaç Mahallesi Şehit Polis Yavuz Orta Caddesi’nde yapılacak parke yol çalışması öncesi reglaj ve bordür çalışmalarına başladı. Elmaköy Mahallemizde B tipi sathi kaplama yol çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm
        Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!

        Benzer Haberler

        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Kapıkayafest'in kamp ateşi yakıldı
        Kapıkayafest'in kamp ateşi yakıldı
        Samsunspor Kingsley Schindler'i renklerine bağladı
        Samsunspor Kingsley Schindler'i renklerine bağladı
        Samsunspor, Ganalı futbolcu Kingsley Schindler'i transfer etti
        Samsunspor, Ganalı futbolcu Kingsley Schindler'i transfer etti
        Ayran kutusundaki parmak izinden yakalanan yaralama sanığının yargılanmasına devam edildi
        Ayran kutusundaki parmak izinden yakalanan yaralama sanığının yargılanmasına devam edildi
        Biri yanlış iki kişiyi vuran Sonercan'ı azmettirmekle suçlanan sanık: Benim ismimi neden verdiğini anlayamadım
        Biri yanlış iki kişiyi vuran Sonercan'ı azmettirmekle suçlanan sanık: Benim ismimi neden verdiğini anlayamadım