Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilciliğinden Havza'ya kültürel gezi düzenlendi

SAMSUN (AA) - Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilciği tarafından Kızılay gönüllerine yönelik Havza'ya gezi düzenlendi.

Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilcisi Emine Haliloğlu Yeşiloğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kızılay gönülleri Havza ziyareti kapsamında Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu tarafından karşılandı.

Havza Atatürk Evi’ni de ziyaret eden heyete müze görevlileri tarihi bilgiler aktardı.

Yeşiloğlu, gezinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendiğini belirterek, "İlçe temsilciği olarak daha önce ilçelerimizi ziyaret etmeyen gönüllerimiz ile kültürel geziler düzenlemekteyiz. Havza’yı ziyaret etmek ve Atatürk’ün Cumhuriyetimizin kurulması için yapmış olduğu çalışmaları yerinde öğrenmek ve mekanı görmek oldukça güzeldi." dedi.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ise Yeşiloğlu ve beraberindekileri Havza'da misafir etmekten mutlu olduklarını belirtti.

Kızılay gönülleri Havza ziyaretinin son bölümünde kaplıcalara girdi.