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        TMO Havza Ajans Müdürlüğünde hububat alımları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:37
        TMO Havza Ajans Müdürlüğünde hububat alımları başladı

        SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Müdürlüğünde hububat alımlarının başladığını bildirdi.

        Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun randevu sistemiyle alım yaptığına işaret etti.

        Havza'da alımların ÇKS'ye kayıtlı ürünlerin tamamı bitene kadar devam edeceğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

        "Arpada alım başına kilogram olarak 7 lira, buğdayda ise, 7,5 ile 8,25 lira ödemede bulunulacak. Bunun yanında devlet desteği olacak. Fiyatlar iyi, çiftçimiz de memnun. Çiftçi elindeki ürününü TMO'ya teslim etmesinin akabinde parasını da 1 ay sonrasında alabilecek. Üreticilerimiz acele etmeden ürünlerini süre kısıtlaması olmadan TMO'nun randevu sistemi adresi http://randevu.tmo.gov.tr/tmoHars/ üzerinden randevuların alarak rahatça yapabilirler. Bu yıl yağışlardan ötürü hasada geç başladık ve alım takvim de ona göre belirlendi. Geçen yıl bazı üreticilerimiz TMO alım fiyatını açıkladıktan sonra fiyatlar yükselecek diye ürünlerini satmadı. TMO alımları sonrası piyasada fiyatlarda yaşanan düşüş nedeniyle zarar ettiler ya da ürünlerini satmadılar. Bu yıl TMO piyasa şartlarına göre oldukça uygun bir alım fiyatı açıkladı. Çiftçilerimize hayırlı olsun."

        Yeni hasat edilen ürünlerin rutubetsiz olması, taş ve toprak gibi yabancı maddelerden arındırılması gibi durumlara dikkat edilmesi uyarısında da bulunan Genç, "Ayrıca bu yıl lisanslı depolar da TMO alım sistemine entegre edildi. Üreticilerimiz TMO sistemi üzerinden randevu alarak ürünlerini lisanslı depo işletmelerine teslim edebilecekler. İlçemize bu imkanı sağlayan TMO yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

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