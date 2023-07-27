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        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde etkinlikler başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:27
        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde etkinlikler başladı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Bafra Belediyesi tarafından, Kapıkaya ve Asarkale mahallelerinde düzenlenen festivale katılanlar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

        Geçtiğimiz yıllarda "iklim değişikliği" ve "sıfır atık" gibi temalarla gerçekleştirilen festival, bu yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle "Cumhuriyet" teması ile gerçekleştiriliyor.

        Festivalde; yamaç paraşütü, acro show, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları, geleneksel spor dallarında ödüllü yarışmalar yapılacak.

        Samsun Valisi Zülkif Dağlı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

        Festivalin Bafra ve Samsun'un turizmine ciddi katkılarının olduğunu belirten Dağlı, "Cumhuriyet'in yüzüncü yılını hep birlikte kutluyoruz. Bu aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı' demek. 'Türkiye Yüzyılı' için de hep birlikte, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, sanayicisiyle, memuruyla, işçisiyle, halkıyla canla başla yüzüncü yıl dolayısıyla pek çok faaliyetlerimiz olacak. Örneğin dün toplantısını yaptık. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Sivas'tan başlamak suretiyle önce Amasya ve Havza'ya ardından Samsun'umuza, Samsun'dan tekrar geriye dönmek suretiyle Çankırı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takip ettiği yol itibarıyla Ankara'ya ulaşacak." dedi.

        Dağlı, festivalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin seçtiği temalara işaret ederek, "2019 yılında Türkiye'nin ilk sıfır atık temalı festivali olma konusunda göstermiş olduğu çaba ve bu konuda vermiş olduğu mesaj Türkiye'ye çok önemli. Daha sonra yine çağımızın küresel bir tehdidine, iklim değişikliğine yaptığı vurguyla birlikte 2022 yılında yeniden vücut buldu. Ve ardından bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı şehirden Cumhuriyeti'mizin 100. yılına atıfta bulunarak ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla birlikte şahlanışa geçtiğimiz bu dönemde 'Cumhuriyet' temasını da çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Çadırların kurulumu ve kamp ateşinin yakılmasıyla başlayan festivalin ikinci gününde yamaç paraşütü, tekne gezileri ve su sporları etkinlikleri yapıldı. Festival 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.

        Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

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