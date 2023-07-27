Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde pastalı kutlama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:28
        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde pastalı kutlama

        SAMSUN (AA) - Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün hizmete girişinin 23. yılı nedeni ile program düzenlendi. Programda ayrıca temmuz ayı doğumlu merkez sakinleri için yaş günü pastası kesildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve konuşmalarla başladı.

        Merkezin kurulduğu günden bu yana hasta bakım personeli olarak çalışan Şenay Eski, 23 yıldır merkezde kalan hasta ve yaşlılara hizmet verdiklerini belirterek, "Bizler şanslı insanlarız. Burada hasta ve yaşlılarımıza hizmet etmekteyiz. Yapmış olduğumuz iş fedakarlık istemekte. Ben ve arkadaşlarım kendi büyüklerimiz, kardeşlerimiz gibi merkezimizin sakinlerine hizmet etmekten onur duyuyoruz." dedi.

        Merkezin 22 yılık sakini Murat Kırkıl ise merkezden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Burada 22 yıldır büyük bir ailenin ferdi olarak yaşamaktan mutluyum. Tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Programda ayrıca Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün hizmete girişinin 23. yıl dönümü ve merkezde kalan temmuz ayı doğumlu sakinler için pasta kesildi.

        Programa, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Emrah Kılınç, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, merkez sakinleri ve davetliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"

        Benzer Haberler

        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde etkinlikler başladı
        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde etkinlikler başladı
        TMO Havza Ajans Müdürlüğünde hububat alımları başladı
        TMO Havza Ajans Müdürlüğünde hububat alımları başladı
        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
        OMÜ'den Tercih Süreci Tanıtım Günleri
        OMÜ'den Tercih Süreci Tanıtım Günleri
        Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilciliğinden Havza'ya kültürel gezi düzenlendi
        Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilciliğinden Havza'ya kültürel gezi düzenlendi
        Terme Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
        Terme Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor