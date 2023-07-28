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        Samsun'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:23
        Samsun'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sinop'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli B.G'nin (19), şehirlerarası otobüs firmasında çalıştığı bilgisine ulaştı. İlçe terminaline giriş yapan otobüsteki zanlı gözaltına alındı.

        Hastanede sağlık kontrolleri yapılan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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