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        Terme'de hakim ve savcı için veda yemeği düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcı için Terme ilçesinde veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:58
        Terme'de hakim ve savcı için veda yemeği düzenlendi

        SAMSUN (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcı için Terme ilçesinde veda yemeği düzenlendi.

        Terme Adliyesi tarafından düzenlenen programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan ile Terme Adalet Sarayı personeli katıldı.

        Programda konuşan Belediye Başkan Ali Kılıç, Terme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Tuğba Şanlı ve Cumhuriyet Savcısı İbrahim Şenol'a ilçe verdikleri katkıları için teşekkür etti.

        Kaymakam Maytalman, Cumhuriyet Başsavcısı Şahan ile Belediye Başkanı Kılıç, Şanlı ve Şenol'a plaket verdi.

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