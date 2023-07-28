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        Terme'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:04
        Terme'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

        SAMSUN (AA) - Terme ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince Tarihi Pazar Camisi ile Yenidoğan Mahallesi Dörtyol Camisi'nde verilen eğitime, yaz Kur'an kurslarına giden öğrenciler katıldı.

        Görevli trafik polisi tarafından öğrencilere genel trafik kurallarının yanı sıra bisiklet kullanırken nelere dikkat edecekleri anlatıldı.

        İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ruhan Baykal tarafından "2023 Yılı Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu seminer verildiğini belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti.​​​​​​​

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