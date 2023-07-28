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        Salıpazarı Belediye Başkan Akgül'den Bereket YBO'ya teşekkür ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:57
        Salıpazarı Belediye Başkan Akgül'den Bereket YBO'ya teşekkür ziyareti

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarısıyla öne çıkan Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu'nu (YBO) ziyaret etti.

        Akgül, ziyarette ilçede en yüksek başarı sıralamasını elde etmelerinden dolayı Okul Müdürü İbrahim Karagüzel'i tebrik etti.

        İlçede 16 öğrencinin fen lisesi, 10 öğrencinin de proje okullarını kazandığını belirten Akgül, fen lisesini kazanan öğrencilerin 6'sının Bereket YBO'dan çıktığını kaydetti.

        LGS sınavında elde edilen başarıdan ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş'a, idareci ve öğretmenlere teşekkür eden Akgül, "Öğrencilerimiz elde ettikleri bu başarıları ile ilçemizi, bizleri, öğretmenlerini ve ailelerini gururlandırdılar. Bu başarının her yıl artarak devam etmesi için bizler elimizden gelen desteği bugün verdiğimiz gibi yarın da vermeye hazırız." dedi.

        Karagüzel ise okula sağladığı desteklerden dolayı Akgül'e teşekkür etti.

        Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ve AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman da katıldı.

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