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        Jandarmadan Havza'da paydaş kurumlara trafik eğitimi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:59
        Jandarmadan Havza'da paydaş kurumlara trafik eğitimi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Havza Belediyesi personeline trafik eğitimi verdi.

        Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki eğitimde belediye personeline trafik kurallarının yanı sıra emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız, seyir halinde cep telefonu kullanma alkollü olarak araç kullanmanın neden olduğu sonuçlar hakkında bilgi verildi.

        Eğitimde ayrıca kötü ve değişen hava koşullarında araç kullanma, yol yapım ve bakımı sırasında seyir halindeki sürücüleri ikaz etme konularının yanı sıra kazaların azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar anlatıldı.

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