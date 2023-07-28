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        Havza'da tıraş ücretleri güncellendi

        Samsun'un Havza ilçesinde berber ücretlerine güncelleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:58
        Havza'da tıraş ücretleri güncellendi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde berber ücretlerine güncelleme yapıldı.

        Yapılan fiyat güncellemesi ile Havza'da erkek berberlerinde saç sakal yıkama 130 lira, saç kesimi ve yıkama 100 lira, sakal tıraşı 50 lira olarak belirlendi.

        İlçede berber esnafı Nihat Karaçoban, artan giderlerden dolayı Berberler Esnaf Odası'nın kararıyla fiyatlarda güncellemeye gidildiğini kaydetti.

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