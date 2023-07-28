Havza Ziraat Odası'ndan hububatta dane kaybı ve anız yakma uyarısı

SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, hububat hasadında yaşanacak dane kaybı ve hasat sonrası anız yakılmaması konusunda uyardı.

Coşkun Genç, yaptığı açıklamada, çiftçilerin büyük emek vererek ürettikleri hububatın hasadına başlanıldığını, biçerdöver operatörlerinin ayarlarını iyi yapması gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin biçerdöverin biçtiği esnada dane döküp dökmediğini kontrol etmesi gerektiğini belirten Genç, "Dökülen danelerin fazla olduğunu gördüklerinde mutlaka biçerdöver operatörlerini uyarsınlar. Eğer ki çiftçimizin ikazları sonrası da biçerdöver hala döküyorsa çiftçimiz bağlı olduğu tarım müdürlüklerine yada ziraat odalarına bildirmelidirler. Çünkü dane kaybı hem çiftçimize hem bölgemize hem de ülkemiz ekonomisine büyük zarar vermektedir." dedi.

Bu yıl yağışların geç sona ermesi nedeni ile bölge yağışlardan kaynaklı dane kaybının rekoltede yüzde 10 ile 15 arasında düşüşe sebep olabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Genç, ; “Bu kayıp oranının hasatta yaşanacak dane kaybı ile daha fazla artmaması için çiftçilerin belgesi olan ve bakımları yapılmış biçerdöverler ile yapmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Çiftçilerin tarladaki anızları temizlemek yerine yakmayı tercih ettiğine dikkati çeken Genç, "Hasat sonrasında tarlada kalan anızın hayvan yemi olarak kullanabilir. Anız yangınları toprağın verimini düşürmekte. Tarlada kalan anızın yakılması sonucunda toprağın özelliği bozuluyor, verimi düşüyor. Verimi düşen toprağa daha fazla gübre atılmaya başlanıyor gübre bitkinin büyümesinde yarar sağlasa da toprağa zarar vermeye başlıyor. Topraktan ekmeğini çıkartan insanımız kendi eliyle geleceğini yok ediyor. Ayrıca anız ile birlikte toprak ve doğa için bir çok canlı yanmakta ve doğal denge bozulmakta." ifadelerini kullandı.