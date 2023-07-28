Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Terme'de deprem bölgesinde görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:04
        Terme'de deprem bölgesinde görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi

        SAMSUN (AA) - Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, deprem bölgesinde gönüllü olarak görevlendirilen zabıt katiplerine Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan takdir belgesi verdi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Şahan, "Asrın Felaketi"nin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Terme Adliyesi'nde görevli zabıt katipleri Muhammet Çubuk ve Ömer Yiğit Demir'i makamında kabul etti.

        Bölgede özveriyle görev üstlendikleri için adliye personellerine teşekkür eden Şahan, Çubuk ve Demir'e, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan takdir belgelerini verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!

        Benzer Haberler

        Sulusaray'da öğrencilere açık havada sinema gösterimi yapıldı
        Sulusaray'da öğrencilere açık havada sinema gösterimi yapıldı
        Havza Ziraat Odası'ndan hububatta dane kaybı ve anız yakma uyarısı
        Havza Ziraat Odası'ndan hububatta dane kaybı ve anız yakma uyarısı
        Havza'da tıraş ücretleri güncellendi
        Havza'da tıraş ücretleri güncellendi
        16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü (2)- Yeniden
        16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü (2)- Yeniden
        16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü
        16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü
        Jandarmadan Havza'da paydaş kurumlara trafik eğitimi
        Jandarmadan Havza'da paydaş kurumlara trafik eğitimi