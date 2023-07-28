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        Samsun'da annesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:21
        Samsun'da annesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan zanlı tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan şüpheli tutuklandı.

        Söğütpınar Mahallesi'nde yaşayan Melek B'yi (43) dün silahla öldüren 16 yaşındaki oğlu S.K, jandarmaya teslim oldu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında S.K'nin babası K.K. de gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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