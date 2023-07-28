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        Samsun'da cinsel istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, çocuğa cinsel istismar suçundan dün gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:57
        Samsun'da cinsel istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, çocuğa cinsel istismar suçundan dün gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı B.G, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Dün akşam, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sinop'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli B.G'nin (19) şehirlerarası otobüs firmasında çalıştığı bilgisine ulaşmış, ilçe terminaline giriş yapan otobüsteki zanlı gözaltına alınmıştı.

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