Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:20
        Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kübra Hancı (27) yönetimindeki 55 EH 801 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Hızır Sokak'ta, Zafer Varol'un (34) kullandığı 55 AHU 286 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikletteki sürücü ile 8 yaşındaki Muhammed Enes Varol yaralandı.

        Yaralılar ambulansla götürüldükleri Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Ehliyetsiz araç kullanan otomobil sürücü Hancı'ya 16 bin 392 lira, sınıfına uygun olmayan ehliyetle araç kullanan motosiklet sürücüsü Varol'a ise 8 bin 128 lira idari para cezası uygulandı.

        Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi'ndeki diğer kazada ise Dursun Ataseven'in (55) kullandığı 06 DGG 352 plakalı otomobil, Osman Güven (40) yönetimindeki 55 ACR 499 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada otomobildeki Sercan Uçan (21) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'

        Benzer Haberler

        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
        Samsun'da cinsel istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Samsun'da cinsel istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Samsun'da üzerine çelik su boruları düşen genç işçi hayatını kaybetti
        Samsun'da üzerine çelik su boruları düşen genç işçi hayatını kaybetti
        Samsun'daki Cevizdibi Kanyonu turizme kazandırılmak isteniyor
        Samsun'daki Cevizdibi Kanyonu turizme kazandırılmak isteniyor
        Samsun'da annesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan zanlı tutuklandı
        Samsun'da annesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan zanlı tutuklandı
        Terme'de deprem bölgesinde görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi
        Terme'de deprem bölgesinde görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi