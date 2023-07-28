Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kübra Hancı (27) yönetimindeki 55 EH 801 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Hızır Sokak'ta, Zafer Varol'un (34) kullandığı 55 AHU 286 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü ile 8 yaşındaki Muhammed Enes Varol yaralandı.
Yaralılar ambulansla götürüldükleri Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ehliyetsiz araç kullanan otomobil sürücü Hancı'ya 16 bin 392 lira, sınıfına uygun olmayan ehliyetle araç kullanan motosiklet sürücüsü Varol'a ise 8 bin 128 lira idari para cezası uygulandı.
Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi'ndeki diğer kazada ise Dursun Ataseven'in (55) kullandığı 06 DGG 352 plakalı otomobil, Osman Güven (40) yönetimindeki 55 ACR 499 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobildeki Sercan Uçan (21) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.