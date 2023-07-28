Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:22
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düşen çocuk 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Aktekke Mahallesi Doğan Kaya yolu kenarında 23 Temmuz'da su kanalına düşen Bilal Esat Durmuş (13), kurtarıldıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Durmuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Piknik yaptıkları sırada su kanalına düşen Durmuş, bölgede hayvan otlatan Muhammet Demir tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bilal Esat Durmuş'u kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hasan Durmuş ise 24 Temmuz'da tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da cinsel istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Samsun'da cinsel istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Samsun'da üzerine çelik su boruları düşen genç işçi hayatını kaybetti
        Samsun'da üzerine çelik su boruları düşen genç işçi hayatını kaybetti
        Samsun'daki Cevizdibi Kanyonu turizme kazandırılmak isteniyor
        Samsun'daki Cevizdibi Kanyonu turizme kazandırılmak isteniyor
        Samsun'da annesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan zanlı tutuklandı
        Samsun'da annesini silahla öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan zanlı tutuklandı
        Terme'de deprem bölgesinde görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi
        Terme'de deprem bölgesinde görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi