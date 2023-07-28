Alaçam Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

SAMSUN (AA) Alaçam Devlet Hastanesinde 2023 yılı yangın ve tesis tahliye tatbikatı yapıldı.

Bafra İtfaiye Grup Amirliği Personeli Bayram Çiçek ve ekibinin katılımıyla hastane personeline eğitim salonunda yangın söndürme ve yangın güvenliği konularında eğitim verildi.

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında yılda bir kez yapılması planlanan; yangın ve tesis tahliye tatbikatı Hastane personeli tarafından başarıyla tamamlandı.

Tatbikat sonrasında durum değerlendirmesinde bulunan Başhekim Radi Şen, olası afet ve acil durum karşısında müdahale yeteneğinin geliştirilmesi ve tüm çalışanların farkındalığının artırılması için tatbikatın önemine vurgu yaptı.

Şen, gerçeğinin hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle emeği geçen herkese teşekkür etti.