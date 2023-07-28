Samsun'da 3 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyüş yolundaki spor aletine sıkıştı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyüş yolunda bulunan spor aletinin boşluğuna sıkıştı.
Sarıcalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki yürüyüş yolunda bulunan spor aletleri ile oynayan 3 yaşındaki Hümeyra Masal A'nın bacağı, spor aletinin boşluğuna sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun bacağı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.