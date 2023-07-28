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        Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

        Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:58
        Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

        AMASYA (AA) - Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ içerisinde önemli faaliyetlerde bulunan Lübnan uyruklu A.A'nın kent merkezinde olduğunu belirledi.

        Zanlı bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Söz konusu adresteki aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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