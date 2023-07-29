Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yakakent'ten kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:48
        Yakakent'ten kısa kısa

        SAMSUN (AA) - Yakakent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Kardeşlik eli" projesi başlatıldı.

        Vakıftan, yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlamak için gönüllü ve bağışçılardan destek beklenildiği belirtildi.

        Elektrikli aletler, beyaz eşyalar, halı, mobilya grupları, oturma grupları gibi ev ortamında kullanılabilecek tüm eşya türlerinde bağış yapılabileceği açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Yakakent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen müracaat ederek veya 0362 611 32 05 ve 0362 611 20 32 numaralı telefonlardan arayarak eşya bağışında bulunulabilir. Vakıf sosyal yardım ve inceleme görevlisi personeller tarafından bağış olarak alınacak eşyanın işlevselliğinin kontrol edilmesi amacıyla bağışçı ziyaret edilecek. Kullanım ömrünü tüketmiş, kronik arızası bulunan ve ya tamir gerektiren eşyalar kabul edilmeyecektir."

        -Kaymakam Kılıç'tan, yaz Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret

        Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yaz Kur'an kursu gören öğrencileri ziyaret etti.

        Kılıç, ilçedeki Kozköy, Liman, Küplüağzı, Yassıdağ, Asmapınar, Sarıgöl, Büyükkırık, Kayalı, Kürüz ve Gürgenlik mahallerindeki camilerde Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

        Ziyarete ilçe müftüsü Fatih Çakır'da eşlik etti.

        - Yakakent'te "Akademik Gelişim Ekibi" toplantısı

        Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Akademik Gelişim Ekibi" toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, toplantıda 8. sınıf öğrencilerinin katıldıkları Liselere Geçiş Sınavı sonuçları incelenerek 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için gerekli planlamalar yapıldığı belirtildi.

        Aynı zamanda önümüzdeki yıl eğitim öğretimin temel paydaşları olan veliler öğrenciler ve öğretmenleri temel alarak ilçedeki başarıyı daha da arttırmak adına uygulanacak projelerin üzerinden durulduğu kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Suda aşk
        Suda aşk
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Amasya´da yakalanan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
        Amasya´da yakalanan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
        Samsun'da otomobil trafoya çarptı
        Samsun'da otomobil trafoya çarptı
        Traktördeki su boruları işçilerin üzerine düştü: 2 ölü
        Traktördeki su boruları işçilerin üzerine düştü: 2 ölü
        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı
        Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da kayan çelik su borularının altında kalan iki işçi hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Samsun'da kayan çelik su borularının altında kalan iki işçi hayatını kaybetti