Yakakent'ten kısa kısa

SAMSUN (AA) - Yakakent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Kardeşlik eli" projesi başlatıldı.

Vakıftan, yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlamak için gönüllü ve bağışçılardan destek beklenildiği belirtildi.

Elektrikli aletler, beyaz eşyalar, halı, mobilya grupları, oturma grupları gibi ev ortamında kullanılabilecek tüm eşya türlerinde bağış yapılabileceği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yakakent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen müracaat ederek veya 0362 611 32 05 ve 0362 611 20 32 numaralı telefonlardan arayarak eşya bağışında bulunulabilir. Vakıf sosyal yardım ve inceleme görevlisi personeller tarafından bağış olarak alınacak eşyanın işlevselliğinin kontrol edilmesi amacıyla bağışçı ziyaret edilecek. Kullanım ömrünü tüketmiş, kronik arızası bulunan ve ya tamir gerektiren eşyalar kabul edilmeyecektir."

-Kaymakam Kılıç'tan, yaz Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yaz Kur'an kursu gören öğrencileri ziyaret etti.

Kılıç, ilçedeki Kozköy, Liman, Küplüağzı, Yassıdağ, Asmapınar, Sarıgöl, Büyükkırık, Kayalı, Kürüz ve Gürgenlik mahallerindeki camilerde Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarete ilçe müftüsü Fatih Çakır'da eşlik etti.

- Yakakent'te "Akademik Gelişim Ekibi" toplantısı

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Akademik Gelişim Ekibi" toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, toplantıda 8. sınıf öğrencilerinin katıldıkları Liselere Geçiş Sınavı sonuçları incelenerek 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için gerekli planlamalar yapıldığı belirtildi.

Aynı zamanda önümüzdeki yıl eğitim öğretimin temel paydaşları olan veliler öğrenciler ve öğretmenleri temel alarak ilçedeki başarıyı daha da arttırmak adına uygulanacak projelerin üzerinden durulduğu kaydedildi.